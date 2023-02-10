МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Adidas сообщила, что ожидает в этом году снижение продаж на высокий однозначный процент, и ее акции на премаркете упали на 10%. Власти подготовят меры поддержки для создания новых российских брендов

Производитель спорттоваров в октябре начала пересмотр взаимоотношений с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. В четверг вечером компания заявила, что если не будут проданы имеющиеся запасы Yeezy, выручка в 2023 году может сократиться примерно на 1,2 млрд евро а операционная прибыль — примерно на 500 млн евро и оказаться в районе безубыточности.

Согласно консенсус-прогнозу с сайта Adidas, аналитики в среднем ожидали, что выручка в 2023 году вырастет на 4% при постоянных валютных курсах, а операционная прибыль составит 1,02 млрд евро.

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Тем временем выручка компании в 2022 году при расчете на базе постоянных валютных курсов выросла всего на 1%, что ниже ее собственного прогноза.

Adidas отметила, что полное списание стоимости запасов Yeezy приведет в 2023 году к дополнительному снижению операционной прибыли на 500 млн евро вместе с учетом разовых издержек на сумму до 200 млн евро в рамках пересмотра, проводимого для возвращения к прибыльному росту в 2024 году.