МОСКВА, 10 февр — ПРАЙМ. Intel Corp рассматривает возможность существенно увеличить действующую инвестпрограмму во Вьетнаме, которая оценивается в 1,5 млрд долларов, чтобы расширить свой завод по тестированию и упаковке микрочипов в этой стране Юго-Восточной Азии, сообщили информированные источники Reuters. СМИ: структура "Росатома" выкупит разработчика процессоров "Эльбрус"

Расширение инвестпрограммы, по словам одного из источников — примерно еще на 1 млрд долларов, укажет на растущую роль Вьетнама в мировой производственной цепочке полупроводников на фоне стремления многих компаний уменьшить свою зависимость от Китая и Тайваня из-за политических рисков и внешнеторговых трений с США.

Как отметил один из источников, эти инвестиции, вероятно, будут осуществляться "в последующие годы" и могут даже превысить 1 млрд долларов. В свою очередь, второй источник указывает, что Intel также изучает возможности для альтернативных инвестиций в Сингапуре и Малайзии, которым может отдать предпочтение перед Вьетнамом.

Оба источника говорили на условиях анонимности, поскольку этот план пока что не обнародован.

"Вьетнам является важной частью нашей глобальной производственной инфраструктуры, однако мы пока не объявляли ни о каких новых инвестициях", — заявили Reuters в Intel.