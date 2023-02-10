МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Украинская дипмиссия в Вене высказывала прямые угрозы австрийским предпринимателям из-за работы в России, рассказал в беседе с РИА Новости российский посол Дмитрий Любинский. Австрийский политик назвал вредные последствия отказа от российского газа

Дипломат отметил, что бизнес Австрии, заинтересованный в сотрудничестве с Россией, задает вопросы "в отношении линии собственного правительства, в том числе на предмет реакции на украинские санкции в отношении "Райффайзенбанка" или прямые угрозы из стен посольства Украины в Вене".

Как подчеркнул посол, Россия по итогам прошлого года вошла в топ-10 важнейших торговых партнеров Австрии. Стороны продолжили сотрудничество, добавил он.

"Предприниматели наших стран демонстрируют большую заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного давления с разных сторон из представленных на российском рынке 650 австрийских компаний ушли считанные единицы", — отметил высокопоставленный дипломат.

Министерство иностранных дел Украины прямо призывало австрийских предпринимателей разорвать все отношения с Россией.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.