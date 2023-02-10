МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с профильными ассоциациями работает над созданием в России структуры для поддержки и продвижения экспорта отечественных IT-решений, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Спрогнозировано удвоение спроса на IT-ипотеку после смягчения условий

"Вопрос российского экспорта IT-решений сейчас стоит перед всеми участниками, в том числе, органами исполнительной власти, разработчиками IT-решений, действующими институтами развития поддержки экспорта…. Поэтому сейчас совместно с профильными ассоциациями разработчиков IT-решений мы ведем работу по созданию такой структуры", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сейчас прорабатываются состав участников, цели, а также задачи этой структуры. На текущем этапе выделения финансирования и государственных бюджетных средств не предусмотрено. При этом, по словам министерства, функции продвижения отечественных цифровых решений могут быть реализованы на базе Консорциума внешнеэкономической деятельности ММКП.

Отмечается, что необходимость деятельности структуры, занимающейся продвижением отечественных цифровых решений, обозначена в том числе такими профильными ассоциациями, как Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП), Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), "Руссофт", АЭТС, а также первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

"Здесь необходимо выработать системный подход таким образом, чтобы все составляющие экосистемы экспорта взаимно дополнялись, а не дублировали функционал друг друга", — отметили в Минпромторге.