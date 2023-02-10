МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Бренд, сайт и имущество сети книжных магазинов "Республика" выставили на продажу, сообщается на портале "Федресурс". "ЛитРес" предрекла рост российского рынка цифровых книг в 2023 году

Ранее Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом. На момент подачи заявления задолженность "Республики" составляла 802 миллиона рублей.

В объявлении о проведении торгов указано, что на продажу выставлены нематериальные активы — товарные знаки, сайт, мобильные приложения, а также офисная техника, система видеонаблюдения, и инвентарь — пакеты, стеллажи и т.д.

Начальная цена нематериальных активов превышает 53,5 миллиона рублей, оргтехники — 7 миллионов, инвентаря — 145 тысяч рублей.

"Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09:00 часов 6 февраля до 14:00 16 марта. Начало представления предложений о цене лота 22 марта 12:00. Шаг аукциона: 5 (пять) процентов от начальной цены предмета торгов", — сказано в объявлении.