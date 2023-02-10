МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. "Яндекс Лавка" добавила цветы в свой постоянный ассортимент в четверти дарксторов в Москве, заказать их можно круглый год, а не только в праздники, как было раньше, в ассортименте доступно шесть букетов, говорится в сообщении сервиса. "Яндексу" вернули бренд "Яндекс Афиша"

"В "Яндекс Лавке" покупатели теперь могут в любой день заказать букеты цветов с доставкой от 10 минут: сервис добавил эти товары в свой постоянный ассортимент. … В ассортименте сервиса — шесть разных букетов. Доставка цветов уже работает на четверти дарксторов "Лавки" в Москве. В планах увеличить покрытие в Москве, а также запустить эту услугу и в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "Лавка" и раньше продавала цветы, но только в праздники, например на 14 февраля и 8 марта. "Это происходило каждый год — и в этом году будет так же. Заказать с помощью сервиса букеты в День всех влюбленных и Международный женский день смогут покупатели в Москве и Санкт-Петербурге", — отметили в сервисе.