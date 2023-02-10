ЦЮРИХ, 10 фев — ПРАЙМ. Швейцарские компании, которые в прошлом году покинули российский рынок, потеряли до 4 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин. Lindt начал процесс ликвидации юрлица в России

"Действительно, ряд швейцарских компаний – среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex – ушли из России, последовав примеру своих западных коллег. Однако в любом случае мы не можем говорить об этом явлении в категориях массового исхода", — сказал Гармонин.

С его точки зрения, швейцарские компании принимали подобные решения из-за беспрецедентного давления со стороны Запада.

"В результате в угоду политической конъюнктуре швейцарский бизнес, по некоторым российским оценкам, понес потери на общую сумму до 4 миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США", — заявил дипломат. "Не играйте с огнем!" В Швейцарии раскрыли опасность изъятия активов России

Он отметил, что в деловой среде Швейцарии растет осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с Россией.

Гармонин подчеркнул, что российская сторона продолжает фиксировать готовность швейцарских предпринимателей выходить на российский рынок в новых экономических условиях. "Мы будем всячески содействовать этому", — заверил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.