МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от 6 до 15 рублей, следует из сообщения компании. Платный возврат товаров в Wildberries хотят проверить на законность

"С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете", — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя.

Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.