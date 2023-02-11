Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными
Пакеты в пунктах выдачи Wildberries с 13 февраля будут стоить от шести до 15 рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пакеты в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в России станут платными с 13 февраля: их стоимость составит от 6 до 15 рублей, следует из сообщения компании.
"С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете", — говорится в объявлении в личном кабинете покупателя.
Отмечается, что таким образом компания рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Кроме того, сами пакеты являются многоразовыми.