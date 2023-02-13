МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российские компании в будущем могли бы принимать участие в тендерах на строительство инфраструктуры новой столицы Индонезии, заявил в интервью РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Названы случаи, когда лучше брать бумажный чек

По словам Руденко, проект переноса столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан "пока находится на начальной стадии, представляет значительный коммерческий интерес".

"В перспективе российские компании и организации различного профиля могли бы принять участие в тендерах, которые будут объявлены индонезийской стороной. В частности, речь может идти о подключении отечественных транспортных и информационно-коммуникационных подрядчиков к созданию комплексной инфраструктуры города Нусантара", — отметил замминистра.

В 2019 году президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. По данным СМИ, в 2023 году министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии подготовило бюджет в размере 10,4 триллиона рупий (694 миллиона долларов) на развитие инфраструктуры новой столицы страны Нусантары.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.