МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против базирующейся в Дубае судоходной компании по подозрению в содействии России в обходе нефтяных ограничений, передает издание Politico со ссылкой на близких к обсуждению ограничений лиц. СМИ: США обсудят с Турцией и ОАЭ обход Россией санкций

По данным издания, ЕС посчитали, что неназванная эмиратская компания купила российские танкеры, которым запрещались перевозки нефти.

Пр этом подчеркивается, что средиземноморские государства, участвующие в транспортировке "черного золота", выступили против подобных ограничений.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине. Глава государства Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.