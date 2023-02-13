МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Средняя стоимость парфюма в России в январе составила 1822 рубля, что на 17% больше, чем в январе прошлого года, запасы данной продукции за год также увеличились, сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России допустили снижение импорта косметики в 2022 году

"По итогам января 2023 года средняя цена на парфюмерию составила 1822 рубля, что на 17% больше, чем по итогам января 2022 года… По состоянию на 1 февраля, в магазинах и на складах сформированы запасы из почти 140 миллионов флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад, когда запасы были на уровне 123,3 миллиона", — говорится в сообщении.

По словам руководителя товарной группы "Духи" ЦРПТ Кирилла Волкова, парфюмерный рынок, как правило, заблаговременно готовится к пиковому спросу в феврале и марте. "В этом году мы видим, что сформированы более значительные запасы. Во многом это обусловлено успешной перенастройкой логистических цепочек", — подчеркнул он.

Отмечается, что из всего объема духов, которые находятся в обороте на 1 февраля текущего года, 56,5% — продукция отечественного производства, а 43,5% — импортного. Среди парфюма иностранного производства наибольшую долю на российском рынке занимают духи из Франции – 36,5%, на второй строчке Испания – 16%. Замыкает топ-3 Турция – 13,2%.

При этом, по данным ЦРПТ, за последние три месяца в оборот введено 35,7 миллиона флаконов парфюмерии. Соотношение импортной и отечественной продукции составило 51,6% и 48,4% соответственно.

"Есть другая возможная причина увеличения стоков – снижение потребительского спроса в преддверии новогодних праздников. В декабре 2022 года было продано на 17% меньше духов, чем в декабре 2021 года. Поэтому часть парфюмерии осталась невостребованной, и отрасль рассчитывает реализовать данные объемы перед грядущими праздниками. Поэтому следует ожидать повышенной маркетинговой активности сетей", — заключил Волков.