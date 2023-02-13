МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Минэнерго в 2022 году заключило два новых инвестсоглашения о создании нефтегазохимических мощностей — с "Уфаоргсинтез", принадлежащей "Роснефти", и ООО "КИК", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Лукойл" и власти Ирака подписали соглашение о сотрудничестве

"Работаем над ключевыми проектами в нефтегазохимии. В 2022 году Минэнерго России заключило инвестиционные соглашения о создании новых мощностей с двумя компаниями – ООО "КИК" и ПАО "Уфаоргсинтез" ПАО "НК "Роснефть", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

В 2021 году аналогичные соглашения были заключены с "Сибуром". "В период до 2027 года это позволит дополнительно инвестировать в нефтегазохимию более 600 миллиардов рублей", — отметил Новак.

Правительство в 2020 году приняло закон о поддержке нефтегазохимии. По нему с 2022 года этан и СУГ становятся подакцизными товарами со ставкой 9 тысяч и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления по ним двойного налогового вычета. Для получения такого обратного акциза нужно ввести в работу после 1 января 2022 года новые производства мощностью не менее 300 тысяч тонн СУГ в год либо осуществить более 110 миллиардов рублей гарантированных инвестиций в новые или модернизацию уже имеющихся мощностей с вводом их в работу в 2022-2027 годах.

Также двойной вычет смогут получить компании, инвестировавшие в тот же период более 175 миллиардов рублей в производства по переработке этана и СУГ общей проектной мощностью не менее 600 тысяч тонн в год. Компаниям-получателям вычета необходимо заключать соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов.