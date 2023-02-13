МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Возможный отказ от брендинга на пачках сигарет значительно упростит производственный процесс, а переход можно будет осуществить в России в течение трех месяцев, поделился мнением с РИА Новости глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов. В России хотят ввести обезличенные пачки сигарет, сообщил источник

Депутаты Госдумы обсуждают возможный запрет логотипов и товарных отличий на пачках сигарет, рассказал ранее в понедельник РИА Новости источник в Госдуме, знакомый с ходом обсуждения инициатив. По мнению парламентариев, инициатива поможет ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет, а также усилит негативное восприятие к курению, уточнял источник.

"Переход на обезличенные пачки означает существенное упрощение производственного процесса, поэтому он может быть осуществлен в максимально сжатые сроки — в пределах 3 месяцев. Издержки производителей при этом снижаются (расходы на упаковку, краску), поэтому стоимость продукции, как минимум, не должна увеличиться", — заявил Павлов.

Глава ОПИ добавил, что дизайн пачки является одним из немногих форм маркетинга для производителей сигарет. "Вероятно, что переход на обезличенные упаковки будет способствовать уменьшению привлекательности сигарет, прежде всего, среди потенциальных курильщиков", — добавил он.

Президент ассоциации "Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем" (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев в свою очередь поделился мнением с агентством, что возможный переход займет до года и не повлияет ни на цену сигарет, ни на популярность традиционных табачных продуктов среди курильщиков.

Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака рекомендует всем странам рассмотреть возможность внедрения обезличенной упаковки табачной продукции. Австралия в 2012 году стала первой страной, принявшей закон о запрете использование фирменных знаков табачных компаний, таких как цвета, логотипы и элементы дизайна. Сейчас более чем 18 стран мира присоединились к рекомендациям ВОЗ.