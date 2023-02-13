ТБИЛИСИ, 13 фев — ПРАЙМ. Власти Грузии сумели за последнее десятилетие превратить в страну в одно из лучших мест в мире для ведения бизнес-деятельности, заявил в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Минэнерго заключило два инвестсоглашения о новых мощностях нефтехимии

"За последнее десятилетие нам удалось сделать Грузию одним из лучших мест в мире для бизнес-деятельности. Следует отметить, что в Грузии одна из самых низких налоговых ставок в мире. По данным Всемирного банка, Грузия занимает третье место среди стран с самым низким налоговым бременем, а общая ставка налога составляет 9,9%", — заявил премьер на саммите.

По его словам, согласно исследованию 2020 года, Грузия занимает 7-е место в мире по легкости бизнес-деятельности. Гарибашвили отметил, что власти предлагают инвесторам максимально комфортные условия. Также глава правительства рассказал о достижениях Грузии отметив, что стране удалось сохранить экономическую стабильность, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и глобальный экономический спад.

"Текущий экономический рост в Грузии является предпосылкой стабильности и процветания в стране и регионе", — написал Гарибашвили в Twitter после завершения выступления на саммите.