МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ряд британских компаний-производителей полупроводников рассматривают вариант перенести бизнес в США или страну Евросоюза, если правительство Великобритании не представит в ближайшее время стратегию и пакет финансовой поддержки для развития отрасли в стране, сообщает в понедельник телеканал CNBC. Paxos продолжит обслуживать и погашать Binance USD

Полупроводники используются почти во всех электронных устройствах: смартфонах, компьютерах, электромобилях, аппаратах ИВЛ, космических спутниках.

"Должен быть смысл для таких компаний, как наша, продолжать работать и производить здесь, и, если за границей существует больше потенциальных экономических преимуществ и пакетов поддержки со стороны правительства, тогда релокация является единственным разумным бизнес-решением", — сказал телеканалу глава британской фирмы по производству чипов Pragmatic Semiconductor Скотт Уайт.

Кроме того, ранее о своем намерении рассмотреть решение перенести бизнес в США или ЕС, если власти не установят стратегию в ближайшие полгода, предупредила базирующаяся в Уэльсе компания IQE, сообщает CNBC.

Президент США Джо Байден в 2022 году принял закон о чипах и науке, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов на стимулирование производства полупроводников в стране. Евросоюз, в свою очередь, выделил 43 миллиарда евро для развития отрасли в Европе и достижения цели производить 20% всех чипов в мире к 2030 году, передает телеканал.

По мнению руководителей компаний технологической отрасли, отсутствие подобной стратегии для британских компаний наносит ущерб их конкурентоспособности, говорится в статье.

Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на официальные лица, что правительство Великобритании будет субсидировать компании, производящие полупроводники, для развития этой отрасли и снижения зависимости от других стран. Ранее комитет британского парламента по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии раскритиковал правительство за отсутствие стратегии развития отрасли полупроводников.