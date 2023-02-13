ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Американский госорганы оштрафовали производителя Snickers и M&M's Mars Wrigley на 14,5 тысячи долларов после падения двух сотрудников в чан с шоколадом, заявили в управлении по охране труда США. Apple оспорит штраф, наложенный на нее ФАС

В июне 2022 года два работника фабрики в Пенсильвании упали в частично заполненный чан с шоколадом. Как передавали СМИ, пожарные службы вытащили пострадавших через дно резервуара. По предварительным данным сотрудники не получили травм, но были доставлены в больницу.

Согласно заявлению управления по охране труда Минтруда США, работодатель "не удостоверился в осведомленности сотрудников Mars Wringle о типе и мощности энергии, которые были необходимы для выполнения работы".

Штраф, как отмечается на портале ведомства, составил 14,5 тысячи долларов.