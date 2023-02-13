МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Великобритания продлила лицензию на продолжение работы предприятий Evraz в Северной Америке до 30 сентября 2023 года, говорится в лицензии, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства. Объем поставок газа на завод Freeport LNG подскочил в 15 раз, пишет СМИ

"Генеральная лицензия… вступила в силу 5 мая. Она была продлена 13 февраля, и ее срок истекает 30 сентября 2023 года", — сказано в документе.

Evraz получил лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) на продолжение работы своих дочерних предприятий в Северной Америке 29 апреля 2022 года, она вступила в силу 5 мая. В августе лицензия была продлена до 31 марта 2023 года.

В августе 2022 года компания также сообщила, что планирует продать свой Североамериканский дивизион, и начала процесс сбора заявок.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Evraz владеет двумя металлургическими предприятиями в США и четырьмя в Канаде, являясь лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. В собственности Evraz North America находятся также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.

Великобритания ввела санкции в отношении Evraz, мотивируя свое решение тем, что компания производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России, и это "имеет жизненно важное значение, поскольку Россия использует железную дорогу для доставки ключевых военных грузов и войск к линии фронта на Украине".