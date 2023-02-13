МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Посетители сайта ритейлера "Спортмастер" с 15 февраля могут столкнуться с проблемой при онлайн-оплате покупок, однако в мобильном приложении все будет работать без перебоев, сообщает компания. Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

"С 15 февраля у посетителей нашего сервиса могут возникнуть трудности с онлайн-оплатой. В мобильном приложении проблем с оплатой не будет", — говорится в письме ритейлера, отправленном клиентам сети.

Уточняется, что это связано со сменой цифровых сертификатов.

"В интернете нас защищают TLS-сертификаты, встроенные в любой браузер по умолчанию. Они подтверждают подлинность сайта, шифруют персональные данные от мошенников и обеспечивают безопасность онлайн-транзакций. Ранее это были зарубежные сертификаты, но скоро они перестанут действовать. Поэтому "Сбер" переводит все онлайн-сервисы на работу по новым сертификатам, разработанным НУЦ Минцифры России", — пояснили в компании.

До этого, в сентябре 2022 года, Сбербанк первым в России начал переводить свои сайты на российские сертификаты удостоверяющих центров.

Выпуск российских сертификатов безопасности включен правительством РФ в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.