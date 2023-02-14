МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского электронного гиганта Toshiba Corporation по итогам первых девяти месяцев 2022-2023 финансового года (завершившихся 31 декабря) составила 84,011 миллиарда иен (около 638 миллионов долларов по текущему курсу), уменьшившись в годовом выражении на 27%, говорится в отчетности компании. СМИ раскрыли прибыль ведущих японских компаний в 2022 фингоду

Разводненная прибыль на акцию составила 194,18 иены (1,47 доллара) после 258,52 иены (1,96 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль компании составила 8,063 миллиарда иен (61,25 миллиона долларов), что в годовом выражении меньше примерно в 10 раз. Выручка от продаж увеличилась на 0,6% — до 2,37 триллиона иен (18 миллиардов долларов).

По итогам третьего квартала, то есть прошлого календарного, компания получила чистый убыток в 16,65 миллиарда иен (126,5 миллиона долларов) после прибыли годом ранее в 55,124 миллиарда иен (419 миллиона долларов). Операционная прибыль упала в 1,9 раза, до 5,325 миллиарда иен (404,6 миллиона долларов). Выручка от продаж снизилась на 4,2% — до 774,938 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов).

По итогам всего финансового года компания прогнозирует выручку на уровне 3,32 триллиона иен (25,2 миллиарда долларов). Операционная прибыль ожидается на уровне 95 миллиардов иен (721,7 миллиона долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 108,8 тысячи человек. В ноябре 2021 года Toshiba сообщила о намерении разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях. Однако в марте 2022 года акционеры проголосовали против разделения корпорации.