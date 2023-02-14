МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Представитель Walmart Inc в понедельник рассказал агентству Reuters, что компания закроет в США три своих технологических центра и попросит сотни сотрудников перевестись в другие места ради сохранения рабочего места. Маск назвал штатную численность работников Twitter

Кроме того, Роберт Мунро, директор Walmart по глобальному взаимодействию, заявил, что почти все сотрудники технологических подразделений в США, скорее всего, будут работать из офисов по меньшей мере два дня в неделю.

Сетевая розничная компания закроет офисы для технологического персонала в Остине (Техас), Карлсбаде (Калифорния) и Портлэнде (Орегон), уточнил Мунро. Операции из этих офисов будут перенесены в другие центры, включая центр в калифорнийском Сан-Бруно, или в штаб-квартиру компании, находящуюся в Бентонвилле (Арканзас). При этом Мунро сослался на письмо, разосланное на прошлой неделе Сурешем Кумаром, руководителем глобального технологического подразделения Walmart.

"Руководствуясь нашей стратегией в зависимости от каждого региона, мы решили закрыть эти три центра", — пояснил он, добавив, что общая занятость в данных трех офисах исчисляется в сотнях сотрудников.

"Подход гибкий. Жестко установленной даты, к которой перевод сотрудников должен быть завершен, нет", — сказал он. Судя по информации, размещенной на сайте компании, сейчас у нее в США есть 11 технологических центров и шесть за рубежом.

Ранее об этой новости написало издание The Wall Street Journal.

Как рассказал Мунро, Walmart, чей штат в США превышает 1,3 млн человек, покроет расходы на переезд для работников, которые на него согласятся, а также выплатит выходное пособие тем, кто решит покинуть компанию.

Распоряжение Walmart о возвращении на работу в офис последовало за аналогичными требованиями, озвученными рядом других американских фирм, включая Walt Disney Co, Uber и Starbucks. В январе глава Disney Боб Айгер обязал сотрудников с марта начать работать в корпоративных офисах четыре дня в неделю, а Starbucks потребовала от работников с января вернуться на работу в офисы как минимум на три дня в неделю.