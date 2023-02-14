ПЕКИН, 14 фев — ПРАЙМ. Высокий спрос на экологически чистую продукцию фермерских хозяйств и продуктов питания из России на северо-востоке Китая сохраняется, и строящийся в городе Харбин "Российско-китайский международный центр торговли сельскохозяйственной продукцией" будет способствовать росту поставок соответствующей продукции, сообщает во вторник генеральное консульство России в городе Харбин китайкой провинции Хэйлунцзян. Россия увеличила поставки угля в Китай и Индию в 2022 году

"Генконсул России в Харбине Владимир Ощепков посетил строящийся "Российско-китайский международный центр торговли сельскохозяйственной продукцией". Этот совместный проект создан на территории Экспериментальной зоны свободной торговли провинции Хэйлунцзян", — сообщается в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что инициатором проекта выступили власти Харбина и корпорация "Дунчжи" из восточной провинции Чжэцзян, являющаяся известным дистрибьютором сельхозпродукции в Китае и имеющая более 20 представительств по всей стране.

"В Харбине ожидают, что создаваемый профильный центр будет стимулировать поставки российской сельскохозяйственной продукции в Хэйлунцзян. В настоящее время на Северо-Востоке Китая сохраняется высокий спрос на экологически чистую продукцию российских фермерских хозяйств, а также продуктов питания из нашей страны", — добавили в генконсульстве.