МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок через Белоруссию замороженной рыбной продукции лососевых пород, сообщил об этом факте компетентному ведомству Белоруссии, рассказала журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. Рыбопромышленники оценили объемы производства сельди в России

"Россельхознадзором выявлена нелегальная схема поставок замороженной рыбной продукции лососевых пород неизвестного происхождения. Рыба была ввезена в Россию в январе 2023 года под видом продукции Фарерских островов через территорию Белоруссии", — сообщила Мелано.

Она отметила, что государственная служба по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов не подтвердила факты оформления документов, сопровождающих данную партию рыбопродукции.

Россельхознадзор, добавила Мелано, сообщил о факте таких поставок компетентному в области ветеринарии ведомству Белоруссии и министру по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии.

Помимо этого, служба обратилась к белорусским коллегам с просьбой прекратить оформление в адрес российских получателей ветсертификатов на рыбную продукцию, которая поступает на территорию Белоруссии с предприятий третьих стран, участвующих в нелегальных схемах поставок рыбной продукции.