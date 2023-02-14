МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с представителями крупного, малого и среднего бизнеса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин заявил, что итоги 2022 года по России будут лучше прогнозов

Ранее газета "Ведомости" писала, что глава государства впервые с 24 февраля 2022 года встретится с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Официальный представитель Кремля отметил, что президент часто контактирует с руководителями бизнес-объединений, включая МСП, и другими представителями бизнес-сектора, подчеркнув.

"Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на посещение Путиным данного мероприятия. По словам представителя Кремля, в текущих условиях повестка дня может стать обширной.

Вопрос о привлечении предпринимателей к поддержке Вооруженных сил России Песков оставил без комментария. При этом он сообщил, что представители отечественного бизнеса уже принимают участие в программах помощи ВС.