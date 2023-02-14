Песков: Путин находится в постоянном контакте с представителями крупного бизнеса и МСП
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с представителями крупного, малого и среднего бизнеса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее газета "Ведомости" писала, что глава государства впервые с 24 февраля 2022 года встретится с представителями крупного бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Официальный представитель Кремля отметил, что президент часто контактирует с руководителями бизнес-объединений, включая МСП, и другими представителями бизнес-сектора, подчеркнув.
"Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на посещение Путиным данного мероприятия. По словам представителя Кремля, в текущих условиях повестка дня может стать обширной.
Вопрос о привлечении предпринимателей к поддержке Вооруженных сил России Песков оставил без комментария. При этом он сообщил, что представители отечественного бизнеса уже принимают участие в программах помощи ВС.
https://1prime.ru/business/20230214/839797933.html