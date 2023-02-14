МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Первые образцы климатической бытовой техники под премиальным брендом Aurus представили на выставке AirVent в Москве, продажи новинки начнутся уже этим летом, производитель — ТПХ "Русклимат", передает корреспондент РИА Новости с презентации. Спрос на ремонт крупной бытовой техники в России вырос на 76 процентов

"На нас лежит большая ответственность, ведь "Русклимат" дал старт выпуску новой продукции под брендом Aurus, что положит начало формированию целого ряда бытовых товаров и услуг high-класса, качество которых будет гарантировать премиальная торговая марка государственного значения. Наши специалисты вкладывают в климатическую технику Aurus все свои знания и опыт", – сказал заместитель председателя совета директоров ТПХ "Русклимат" Сергей Шмаков.

По словам заместителя председателя совета директоров "Русклимата" Павла Симонова, каналы продаж премиальной техники пока обсуждаются, в том числе с маркетплейсами. При этом уже есть понимание, что она будет представлена в премиальных бренд-зонах. "Первые продажи начнутся уже летом", — добавил он.

Известно, что ТПХ "Русклимат" традиционно сотрудничает с "Технопарком", "Леруа Мерлен", OBI и "М.Видео — Эльдорадо", а также маркетплейсами Ozon, "СберМегаМаркет" и "Яндекс Маркет".

Среди техники ТПХ "Русклимат" под брендом Aurus представлены, в том числе, VRF-системы, системы кондиционирования, интерьерные инфракрасные обогреватели с настенной установкой, сплит-системы колонного типа, интеллектуальные электрические конвекторы, водонагревательная техника, рукосушители и полотенцесушители.

"Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Техника разработана в России конструкторами собственного R&D центра "Русклимата". Основные товарные категории климатической техники будут производиться предприятиями компании во Владимирской области и Удмуртии. Большая часть материалов и комплектующих от российских поставщиков, локализация составит не менее 70%.

Символика Aurus будет использоваться на климатических устройствах для дома и офиса на основании лицензионного соглашения с ФГУП "НАМИ", разработчиком автомобилей Aurus и владельцем товарного знака, уточнили в "Русклимате".