МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Практику Московской области по взаимодействию с бизнесом опробуют в 11 пилотных регионах РФ, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Путин находится в постоянном диалоге с бизнесом, заявил Песков

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв показал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову Центр управления регионом, а также новую систему обработки обращений "ЦУР Бизнес".

"В прошлом году "ЦУР Бизнес" ответил на 8 тысяч обращений. От каждого муниципалитета и министерства назначены модераторы – исполнители и контролеры. На карте Центра видны все обращения, рейтинг лучших и худших ответственных по их отработке. Практику Московской области решено тиражировать на 11 пилотных субъектов в совместном проекте Минэкономразвития и АНО "Диалог Регионы", — говорится в сообщении.

Основной задачей системы является создание более эффективной и адресной коммуникации, отметили в пресс-службе. Обращения от предпринимателей поступают в "ЦУР Бизнес", после чего заявитель получит либо консультацию, либо практическую помощь штаба, в том числе привлекут все задействованные структуры.

"Минэкономразвития – наш близкий партнер. И когда ключевое министерство вникает в детали региональной специфики и предлагает свои, федеральные, мероприятия, поддерживающие бизнес, то экономика имеет возможность развиваться. Максим Геннадьевич Решетников прекрасно понимает, насколько важно каждому, кто инвестирует на земле, давать адекватные ответы или оказывать поддержку – подключить электричество, получить субсидии, выделить участок", — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Российскому бизнесу выплатили более 21 миллиарда рублей долгов

Помимо этого, в Подмосковье также разработан план поддержки ключевых отраслей, добавили в пресс-службе. Практика показала, что такие меры поддержки, как Земля за 1 рубль, льготные кредиты, региональные субсидии и гранты востребованы у предпринимателей. На настоящий момент в области реализуют около 150 проектов импортозамещения, благодаря которым появится 17 тысяч рабочих мест к 2025 году, а объём инвестиций составит 148 миллиардов рублей. Также в регионе модернизировали инвестиционный портал. Сервисы, необходимые как для открытия бизнеса, так и для получения меры поддержки, находятся теперь в одном месте.

"Система взаимодействия с бизнесом, которая выстроена в ЦУР Московской области, позволяет решить главную проблему обратной связи власти и бизнеса — обеспечить оперативность коммуникации… Уверен, те 11 регионов, с которыми мы начали реализацию проекта, в скором времени смогут выстроить системную работу с обращениями бизнесменов в интернете и повысить инвестиционный потенциал территории", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Диалог Регионы" Владимира Табака.