МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сроки следствия, проводимого правоохранительными органами в отношении представителей бизнеса, следует ограничить до шести месяцев, как это было в советские времена, заявил президент общественного объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин. Опыт Подмосковья по коммуникации с бизнесом распространят на другие регионы

"По уголовно-процессуальному кодексу РСФСР сроки следствия были шесть месяцев, и правоохранительная система работала с этими сроками. К ним надо возвращаться", — сказал он в ходе работы форума "Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи" в РСПП.

Он напомнил, что по новому российскому законодательству сроки следствия увеличили до одного года с возможностью неоднократного продления. "У нас есть вопиющий случай, когда следствие идет семь лет", — рассказал Калинин.