МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, в 2022 году сократилась на 2% по сравнению с 2021 годом и составила 9,542 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль Restaurant Brands выросла на 18 процентов в 2022 году

Разводненная прибыль на акцию составила 2,19 доллара после 2,25 доллара годом ранее. Выручка Coca-Cola при этом выросла за год на 11%, до 43 миллиардов долларов.

По итогам четвертого квартала Coca-Cola получила чистую прибыль в размере 2,031 миллиарда долларов, что на 16% меньше показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,47 доллара — 0,56 доллара за четвертый квартал 2021 года. Выручка поднялась в годовом выражении на 7%, до 10,125 миллиарда долларов, аналитики ожидали ее на уровне 10 миллиардов.

Органический рост в четвертом квартале составил 15%, по итогам всего года – 16%. За 2023 год Coca-Cola ожидает органического роста выручки приблизительно на 7-8%.

Акции компании на предварительных торгах дорожают на 1,1%.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.