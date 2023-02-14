МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Оператор сетей быстрого питания Restaurant Brands International, владеющий Burger King, объявил, что с марта главой компании станет операционный директор (COO) Джошуа Кобза (Joshua Kobza). Чистая прибыль Restaurant Brands выросла на 18 процентов в 2022 году

"Совет директоров Restaurant Brands International Inc. назначил Джошуа Кобзу генеральным директором (CEO) компании с 1 марта 2023 года", — говорится в сообщении компании.

Кобза занимает должность операционного директора с 2019 года.

Нынешний главы фирмы Хосе Силь (Jose Cil) останется в компании на один год в качестве консультанта на переходный период.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 30,7 тысячи ресторанов более чем в 100 странах.