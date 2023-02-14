МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне за прошедший год сэкономили 380 миллиардов рублей благодаря программам лояльности онлайн-ретейлеров, это вдвое больше, чем в 2021 году, рассказали журналистам в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

"Все программы лояльности полностью за счет вложений маркетплейсов, омниканальных компаний, и интернет-магазинов, входящих в АКИТ в российском е-сommerce за полный 2022 составили 380 миллиардов рублей, это в 2 раз больше, чем год назад. По сути такой вклад внесли компании в совместную с государством работу по сдерживанию цен для покупателей, что также привело к высоким продажам предпринимателей без необходимости снижения стоимости своих товаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на сложности, все продовольственные и непродовольственные интернет- и омниканальные компании не только сохранили, но и продолжили развитие программ лояльности, включая начисление и списание баллов, накопительные скидки, бонусы за покупки, собственный кешбэк и дополнительные услуги.

"Если добавить сумму средств онлайн-ритейлеров, направленных на поддержку клиентов, к показателям классической розницы, она увеличится в разы. Благодаря программам торговых компаний, жители страны могут снизить повседневные траты, более рационально использовать семейный бюджет, в целом чувствовать себя более стабильно и защищенно", — подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.

Ассоциация компаний интернет-торговли была создана в 2012 году, на данный момент в нее входит около 80 компаний: Ozon, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", "Авито", Lamoda, "Утконос Онлайн", "Перекресток Впрок", "Яндекс Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.