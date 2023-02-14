МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия спокойно переносит постоянный санкционный прессинг Запада, но в этих условиях единственным ответом может быть расширение сферы свободы и защищенности для бизнеса со стороны правоохранительных органов и судов, заявил президент России Владимир Путин. Он также поручил подумать, что можно сделать для устранения излишнего контроля бизнеса со стороны государства. Путин призвал избирать более гуманные меры пресечения к бизнесменам

"В условиях сегодняшнего дня, когда мы живем под постоянным прессинга из-за рубежа, имею в виду эти все бесконечные санкции, — как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, — но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно — расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности", — сказал он в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

Российский лидер отметил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства".

"Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", — заявил Путин.