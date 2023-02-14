Титов: бизнес и чиновники должны нефти одинаковую ответственность в сфере госзакупок
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чиновники и предприниматели при возникновении проблем по госзакупкам – по качеству, срокам, платежам — должны нести одинаковую ответственность, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"В последнее время сильно обострилась тема выполнения госзаказа и в принципе закупок за госденьги. Около 85% поступающих к нам обращений связаны с взаимоотношениями бизнеса и бюджета. Бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и к нему все чаще применяются меры воздействия, связанные с теми или иными спорами в этой связи",- сказал он в ходе работы форума "Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи" в РСПП.
По словам Титова, до сих пор не решена проблема обоюдной ответственности сторон.
"Если есть проблемы в выполнении по госзакупкам — по качеству, по срокам, по платежам или каким-то другим вопросам, то должны в одинаковой степени отвечать и чиновники, которые ответственны за выполнение госзаказа, и предприниматели, которые выполняют контракт или договор",- подчеркнул омбудсмен.
"Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ, абсолютно не виновен. Ответственность должна быть двусторонняя. Но на практике этого не происходит",- заключил Титов.
https://1prime.ru/business/20230214/839803217.html