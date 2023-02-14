МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чиновники и предприниматели при возникновении проблем по госзакупкам – по качеству, срокам, платежам — должны нести одинаковую ответственность, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Путин призвал устранить излишний контроль бизнеса со стороны государства

"В последнее время сильно обострилась тема выполнения госзаказа и в принципе закупок за госденьги. Около 85% поступающих к нам обращений связаны с взаимоотношениями бизнеса и бюджета. Бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и к нему все чаще применяются меры воздействия, связанные с теми или иными спорами в этой связи",- сказал он в ходе работы форума "Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи" в РСПП.

По словам Титова, до сих пор не решена проблема обоюдной ответственности сторон.

"Если есть проблемы в выполнении по госзакупкам — по качеству, по срокам, по платежам или каким-то другим вопросам, то должны в одинаковой степени отвечать и чиновники, которые ответственны за выполнение госзаказа, и предприниматели, которые выполняют контракт или договор",- подчеркнул омбудсмен.

"Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ, абсолютно не виновен. Ответственность должна быть двусторонняя. Но на практике этого не происходит",- заключил Титов.