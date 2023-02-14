МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Судьям в пределах своей компетенции следует поработать и представить предложения по внесению изменений в закон о банкротстве, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ, после выступления одной из судей. Россия спокойно проходит через постоянный прессинг санкций, заявил Путин

"Поработайте над этим (по вопросу о банкротстве) с той точки зрения, которая касается деятельности судов. Вы погружены в эту проблему в целом, через председателя передайте, пожалуйста, ваши предложения", — сказал он.