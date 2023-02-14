МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Nokia и Kyndryl продлили еще на три года свое сотрудничество в сфере автоматизации производства с использованием беспроводных сетей 5G. Заключив свое первое соглашение годом ранее, компании к настоящему времени уже привлекли более 100 клиентов. Nokia подписала с Samsung новое соглашение по патентам в области 5G

Крупные технологические компании стремятся сотрудничать с такими производителями телекоммуникационного оборудования, как Nokia, чтобы иметь возможность предложить своим клиентам, преимущественно промышленным предприятиям, пользование частными сетями 5G. Однако пока лишь немногим компаниям удалось добиться заметных успехов в данном бизнесе, рост которого, как ожидается, будет исчисляться миллиардами долларов в год.

"В прошлом году мы значительно расширили этот бизнес за счет ряда клиентов и ряда сетей", — заявил Reuters глава корпоративного бизнеса Nokia Крис Джонсон.

Объем мирового рынка частных сетей 5G, как ожидается, достигнет 41,02 млрд долларов к 2030 году по сравнению с 1,38 млрд долларов в 2021 году, свидетельствуют данные исследования Grand View Research.