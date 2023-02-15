МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Оборот маркетплейса Wildberries по итогам прошлого года составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись на 98% по сравнению с 2021 годом, сообщает компания. Россиян научили, как ходить в магазин, чтобы меньше тратить

"Число заказов достигло 1,5 миллиарда (+88% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 98%, до 1,669 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на маркетплейсе за год было приобретено 1,9 миллиарда товаров, что на 81% больше, чем в годом ранее. Из них 96% — являются социально значимыми и товарами первой необходимости. Среди товаров первой необходимости наиболее динамичными темпами росли продажи хозяйственных средств (+158%), продукции для здоровья (+124%) и продуктов питания (+119%).

"Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и т.д.), продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники", — добавляется в сообщении.

При этом компания инвестировала 28,306 миллиарда рублей в строительство логистических центров, нарастив площадь складской инфраструктуры на 2 миллиона квадратных метров: новые объекты появились в Тульской, Ленинградской, Астраханской, Брянской, Мурманской, Пермской областях, Краснодарском и Ставропольских краях и других регионах страны. По оценкам маркетплейса, это позволило повысить доступность распределительных центров для предпринимателей, а также расширить ассортимент локальной продукции.

Кроме того, в процессе строительства находятся еще около 850 тысяч квадратных метров площадей складских объектов в различных регионах страны.