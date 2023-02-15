МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Москва с апреля прошлого года выделила бизнесу 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования, гранты получили 447 высокотехнологичные компании столицы, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Россиянам рассказали, насколько сегодня выгодна покупка квартиры в Москве

"Гранты на покупку оборудования — одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 миллиарда рублей. Предприятия направляют полученные средства в том числе на открытие импортозамещающих производств. Многие из них работают в сфере электроники и информационных технологий, занимаются научными исследованиями", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что гранты получили 447 высокотехнологичные компании столицы. По условиям программы, при покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, а в случае приобретения импортного — 35 процентов. Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий — это 61 процент получателей, 32 процента — малый бизнес, еще семь — средний.

Сообщается, что максимальная сумма финансовой поддержки составила 30 миллионов рублей. Такой грант получила одна из московских компаний по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Она приобрела новое оборудование для создания инновационных систем хранения металла большего объема, а еще это помогло предприятию принять на работу дополнительных сотрудников.