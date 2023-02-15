ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск заявил в среду на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что хочет найти Нового гендиректора для возглавляемой им социальной сети к концу года. Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса

"Я думаю, мне нужно стабилизировать организацию, а также просто обеспечить то, что это финансово здоровое место… Я предполагаю, вероятно, ближе к концу этого года будет хорошее время, чтобы найти кого-то другого для управления компанией", — заявил предприниматель, выступая по видеосвязи на саммите, трансляция велась в YouTube-канале мероприятия.

В конце декабря прошлого года Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "кого-нибудь достаточно глупого" для этой должности. Тогда телеканал CNBC сообщал, что Маск активно ищет нового главного исполнительного директора для Twitter.

В конце октября 2022 года Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния.