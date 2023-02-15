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VK вложит миллиард рублей в проект игрового движка
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VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. "Мы запускаем разработку... ПРАЙМ, 15.02.2023
финансы, бизнес, новости, бизнес, vk, вложения
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко.
"Мы запускаем разработку игрового движка… Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии", — сказал Кириенко в ходе презентации движка.
По его словам, VK планирует выпустить первую бета-версию движка в 2024 году.