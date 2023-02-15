МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. VK запускает проект по разработке игрового движка, вложит 1 миллиард рублей в его базовую версию, заявил генеральный директор компании Владимир Кириенко. Тайваньский производитель чипов увеличит вложения в бизнес в Аризоне

"Мы запускаем разработку игрового движка… Мы проинвестируем 1 миллиард рублей на разработку базовой версии", — сказал Кириенко в ходе презентации движка.

По его словам, VK планирует выпустить первую бета-версию движка в 2024 году.