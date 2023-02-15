МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Freedom Holding получил разрешение Банка России на продажу активов в РФ, ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс", и планирует завершить сделку до конца февраля, следует из отчета холдинга. Банк России продал юаней на девять миллиардов рублей

"Компания заключила соглашение о продаже своих российских дочерних компаний Freedom RU и Freedom Bank RU. Продажа российских дочерних компаний компании была одобрена Центральным банком Российской Федерации 10 февраля 2023 года, и ожидается, что сделка будет завершена до конца февраля 2023 года", — сообщается в отчете.

Покупателем российских активов компании, как сообщал холдинг в октябре прошлого года, является ее топ-менеджер Максим Повалишин. Сумма сделки составляет около 140 миллионов долларов.

В течение нескольких месяцев российские компании проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы, в связи с этим лицензии ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" будут перевыпущены. Действующие клиенты ИК "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" имеют возможность оставить свои активы на счетах российских компаний либо перевести их в любое подразделение холдинга, также уточняла компания в октябре.

Freedom Holding осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании. Головной офис компании находится в Казахстане, в Алма-Ате. У компании есть представительства в 14 странах мира, включая США, Кипр, Узбекистан, Великобританию и Германию. Акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market.