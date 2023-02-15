МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Локо-банка, входящего в топ-100 в России, взыскал с международного рейтингового агентства Fitch Ratings более 25,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Суд подтвердил законность решения ФАС в отношении Apple

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу Fitch на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Банк и компания в октябре 2019 года заключили на четыре года соглашение, по условиям которого Fitch по запросу Локо-банка за вознаграждение составляло публичные и частные рейтинги как самого банка, так и выпущенных им ценных бумаг.

В октябре 2021 года банк оплатил услуги рейтингового агентства за 2021-2022 годы в размере 44 тысяч фунтов. Но 1 апреля 2022 года компания сообщила банку об отзыве всех ранее предоставленных рейтингов и расторгла соглашение в связи с введением санкций в отношении России и ее банков. В своем иске Локо-банк потребовал от британского Fitch ratings CIS Ltd вернуть неотработанную часть вознаграждения.

В суде юристы Fitch просили оставить иск без рассмотрения, так как соглашение между сторонами содержит условие о рассмотрении споров в Лондонском международном арбитражном суде. Московский суд, однако, удовлетворил заявленное в иске требование Локо-банка о признании данного условия недействительным. Суд объяснил это введенными Великобританией санкциями против истца. "Связной" планирует обратиться в суд с заявлением банкротстве

Как указал суд в решении, санкции "препятствуют банку осуществлять надлежащую защиту своих интересов в международном арбитраже, расположенном в Великобритании, из-за невозможности и затруднительности производить оплату арбитражных сборов, нанимать профессиональных представителей для подачи иска в международный суд и оплачивать их услуги, а также непосредственно участвовать в арбитражных разбирательствах". Признав свою компетенцию для рассмотрения спора и рассмотрев дело по существу, арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования.

Fitch понизило в начале марта рейтинг 32 российских банков РФ, в том числе Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Локо-банка и других. Понижение рейтингов российских банков было связано с понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ". Впоследствии Fitch и вовсе отозвало рейтинги России и российских банков.