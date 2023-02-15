МАДРИД, 15 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия намерена запретить гражданам России занимать какие-либо руководящие должности в стратегически значимых предприятиях стран ЕС, сообщила в среду газета El Pais с ссылкой на черновой проект десятого пакета санкций. Боррель предложил ввести антироссийские санкции против ста новых фигурантов

Согласно данным газеты, эта мера ограничит присутствие россиян в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными.

"Влияние России на такие инфраструктуры и организации может поставить под угрозу их надлежащее функционирование и в конечном итоге создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", — сказано в проекте новых ограничений, приведенном изданием.

Кроме того, в рамках десятого пакета санкций предлагается внести в черный список три крупнейших российских банка: Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", сообщило издание. Таким образом, под ограничения попадут около 100 физических и юридических лиц из России, чьи активы в ЕС будут заморожены и которым будет запрещено ступать на территорию любого из 27 государств-членов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.