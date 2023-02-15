МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российским судам нужны подробные рекомендации по применению в отношении предпринимателей меры пресечения в виде залога, а также контроль за их исполнением со стороны Верховного суда, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Титов призвал уравнять ответственность бизнеса и чиновников по госзакупкам

"Что касается залога – то нужно, чтобы пленум Верховного суда уделил этой теме особое внимание. Не только дал судам нижестоящих инстанций подробные рекомендации по применению этой меры пресечения, но и отслеживал, насколько успешно они реализуются", – сказал Титов, комментируя итоги ежегодного совещания судей с участием президента РФ Владимира Путина.

В ходе этого совещания во вторник глава государства обратил внимание на необходимость законодательных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Путин отметил, что избрание для обвиняемых бизнесменов таких мер, как внесение залога или домашний арест, будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

"С президентом не поспоришь: наша экономика сегодня под таким давлением, что давить без нужды своих же предпринимателей – совершенно лишнее. И все деловое сообщество с нетерпением ожидает, когда верный посыл воплотится на практике", – согласен Титов.

Бизнес-омбудсмен признал, что движение в эту сторону уже есть: соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, разработанные Минюстом, проходят общественное обсуждение.

"Но одного лишь верного идеологического посыла мало. Мы уже несколько лет имеем в распоряжении законодательный запрет на арест предпринимателей, но сформулирован он так, что при желании лазейка для ареста все равно остается", – заявил Титов.

Для решения проблемы, по его словам, необходимо недвусмысленное проявление законодательной воли. "Обвинение по "экономической" статье УК плюс статус члена органа управления организации либо индивидуального предпринимателя – и арест должен отпадать однозначно. В противовес СИЗО — только экономические меры, в первую очередь, залог", – подчеркнул уполномоченный.