МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что применение механизма выделения квот на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции в строительство рыбопромысловых судов и перерабатывающих предприятий принесло в бюджет России 145 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Россия сможет поставлять рыбопродукцию и цисты артемии в Перу

Трутнев провел совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, в повестку которого вошло обсуждение реализации первого этапа предоставления квот на добычу водных биологических ресурсов в инвестиционных целях.

По информации Трутнева, в Дальневосточном федеральном округе добывается более 70% российских водных биологических ресурсов, и несмотря на определённые трудности в связи с санкционной политикой недружественных стран, отечественные биоресурсы не перестали быть востребованными как на внутреннем рынке, так и у стран-импортеров. Он напомнил, что по поручению президента РФ разработан и внедрен механизм предоставления квот на добычу водных биоресурсов в обмен на инвестиции.

"Благодаря указанному механизму нефинансовой государственной поддержки заключены соглашения на строительство 64 рыбопромысловых судов, 41 судна-краболова и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Объем инвестиций по договорам на строительство таких объектов составил свыше 293 миллиардов рублей (около 205 миллиардов – на строительство судов рыбопромыслового флота, 26,4 миллиарда – на строительство рыбоперерабатывающих заводов, 62 миллиарда рублей — на строительство судов-краболовов). В настоящее время семь рыбопромысловых судов, четыре краболова и 25 заводов введены в эксплуатацию. Поступления в бюджет Российской Федерации составили 145 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова Трутнева. Рынок ввозимых через ДФО иномарок насытился, заявили в ДВТУ

Кроме того, вице-премьер поручил министерствам проанализировать потребности рыбодобывающей отрасли в обновлении флота и представить предложения по строительству малотоннажных судов.

"Трутнев поручил Минсельхозу России, Минвостокразвития России, Минпромторгу России проанализировать потребности отрасли в обновлении рыбопромыслового флота и совместно с судостроительными предприятиями Дальнего Востока представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что Трутнев также поручил заинтересованным федеральным органам исполнительной власти принять необходимые меры, обеспечивающие сохранение производственных процессов. "Задача всех органов исполнительной власти сделать так, чтобы предприятия не только продолжали свою работу, но и увеличивали мощности, чтобы экономика страны становилась сильнее", — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.