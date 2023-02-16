МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" подписали соглашение о сотрудничестве для предотвращения появления в магазинах товаров-копий, следует из совместного релиза двух ассоциаций, с которым ознакомилось РИА Новости. Названы два продукта, которые будут дорожать во всем мире

"Стороны признали недопустимость нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и злоупотреблений при одновременном нахождении в обороте товаров, дизайн которых может быть сходным до степени смешения… АКОРТ и "Русбренд" договорились своевременно рассматривать обращения компаний-участников ассоциаций по этому вопросу, принимать меры по пресечению правонарушений", — говорится в материалах.

Стороны взяли на себя добровольное обязательство находить компромиссные решения возможных инцидентов со схожими торговыми марками. Так, с ритейлера не будут требовать компенсацию, если по итогам рассмотрения жалобы держателя бренда он прекратит продажу товаров с признаками нарушения прав заявителя.

"Соглашение АКОРТ и "Русбренд" направлено на укрепление добросовестного сотрудничества между торговыми сетями и поставщиками и предотвращение гипотетических ситуаций с появлением на полках торговых марок, схожих до степени смешения… Эффективные меры саморегулирования, предусмотренные соглашением, позволят пресечь попытки ввода в оборот товаров, копирующих известные торговые марки", — приводятся в сообщении слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.

Как пояснил РИА Новости исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, сотрудничество направлено в том числе на защиту интересов потребителей, которых "паразитные копии" вводят в заблуждение. По его словам, была достигнута договоренность о том, что реализация товаров, упаковка которых напоминает популярные бренды, является недобросовестной практикой.

"Впервые ведущие торговые сети и поставщики не только публично подтвердили недопустимость нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, а также злоупотреблений при одновременном нахождении в обороте товаров с дизайнами, которые могут быть сходными до степени смешения, но и предложили согласованный алгоритм урегулирования возникающих споров", – добавил Поповичев.