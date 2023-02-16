С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Компания "Лузалес" из Республики Коми, которая стала покупателем двух российских заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях, сохранит рабочие места на этих предприятиях, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Компания из Коми приобрела два завода IKEA в России

Ранее газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщила, что правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". В пресс-службе главы Коми агентству уточнили, что "Лузалес" приобрел предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

"Сохранение рабочих мест и производственных мощностей – это, бесспорно, наш приоритет", — сказал представитель компании "Лузалес".

При этом, по словам представителя, "сделка находится в процессе завершения", но не уточнил параметров соглашения.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA уже сократила этот персонал и начала процесс поиска нового владельца для предприятий. Компания сообщала, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года. IKEA 9 ноября также начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого, в третьей декаде октября, представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях анонимности.