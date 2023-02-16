МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Wildberries начал внедрять новый алгоритм, который не позволяет продавцам во время скидок указывать первоначальную стоимость товара выше той, по которой он продавался в течение предшествующей недели, при этом информация о дисконте будет отображаться только если разница составит минимум 5%, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

"Онлайн-площадка начала внедрять новый алгоритм расчета скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечеркнутую (первоначальную) "стоимость" товара продавец указывал на свое усмотрение, то теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели. При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%", — заявили в компании.

Отмечается, что новый подход позволит предотвратить появление "фейковых" скидок — ранее некоторые продавцы могли выдавать перечеркнутую цифру за изначальную стоимость товара и указывать большую "скидку" относительно нее, вводя онлайн-платформу и покупателей в заблуждение. Wildberries аннулировал продавцам начисления за отмененные заказы

Сейчас данный формат уже реализован для покупателей из ряда регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. В планах — до 1 марта расширить инструмент на пользователей из всех стран присутствия, а также продолжать и дальше разрабатывать и применять новые алгоритмы для противодействия фейкам.

В ноябре прошлого года маркетплейс запустил дополнительный контроль за участниками акций с помощью внутренней аналитической системы, которая отклоняет запросы на товары с ненастоящими скидками. До этого, в середине октября, Wildberries добавил специальный фильтр для поиска товаров на площадке — запущенная система анализирует историю цен на товары и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не "номинальными" скидками.