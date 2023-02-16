МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Немецкая энергокомпания Uniper для соответствия законодательству Евросоюза о государственной помощи подписала соглашение о продаже своего нефтепродуктового бизнеса в ОАЭ консорциуму, состоящему из Montfort Group и местных властей, следует из пресс-релиза компании. Центробанк разрешил Freedom Holding продажу российских активов

"Компания Uniper достигла соглашения о продаже 100% акций своего бизнеса переработки нефти и торговли топливом для морских судов (Uniper Energy DMCC), расположенного в Объединенных Арабских Эмиратах, консорциуму, состоящему из Montfort Group и кабинета шейха Ахмеда Далмука аль-Мактума", — говорится в сообщении.

Отказ от участия в этом бизнесе — часть мер, которые Uniper должна принять в соответствии с законодательством ЕС о государственной помощи после национализации. 20 декабря Еврокомиссия одобрила стабилизационный пакет для Uniper в соответствии с этим законом. В рамках одобрения комиссия определила ряд структурных мер, которые Uniper должна выполнить. И 16 января Uniper уже объявила о выходе из своей 20%-ной доли в газопроводе BBL в качестве первой такой меры.

Uniper Energy DMCC производит и поставляет мазут с низким содержанием серы, подходящий для топлива морским судам, в эмирате Фуджайра. Эти активы включает в себя НПЗ в порту Эль-Фуджайры, который ежегодно продает судоходной отрасли более 30 миллионов баррелей малосернистого мазута, а также торговый офис в Дубае.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству тем самым перешло 99% акций.