МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил блокировать в досудебном порядке сайты, занимающиеся онлайн-торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В России хотят ввести обезличенные пачки сигарет, сообщил источник

"В настоящее время предложения Минсельхоза России находятся на рассмотрении заинтересованных ведомств", — сообщили в пресс-службе, комментируя планы ввести блокировку в досудебном порядке сайтов с предложениями о продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Там напомнили, что дистанционная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией в РФ запрещена в соответствии с федеральным законом 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Предложения министерства подготовлены в целях эффективной реализации этой нормы. Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", уточнили в пресс-службе.

В перечне ресурсов, которые предлагается блокировать до суда, находятся доменные имена, страницы интернет-сайтов, а также сетевые адреса, содержащие предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции. Сейчас такие сайты блокируются только на основании решения суда.