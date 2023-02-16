ЦЮРИХ, 16 фев — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью сворачивать свой бизнес в России, заявил в четверг финансовый директор компании Франсуа-Ксавье Рожер. Компания из Коми приобрела два завода IKEA в России

"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", — заявил Рожер во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналиста.

В марте Nestle приостановила экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением "социально значимых" категорий продуктов и экспорта в страны СНГ.

В свою очередь глава Nestle Марк Шнайдер, также участвовавший в конференц-колле, подчеркнул, что такое решение компании не идет вразрез с ее ценностями. "То, о чем мы объявили в марте прошлого года, соответствует нашим ценностям и значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции", — сказал Шнайдер.

Ранее в четверг Nestle SA опубликовала отчет, который свидетельствует о том, что по итогам прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 45% и составила 9,27 миллиарда швейцарских франков (10 миллиардов долларов).