МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госконтроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах следует ужесточить, заявил первый замглавы фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев. Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов

"Если мы сейчас зайдем на маркетплейс любой, мы можем там увидеть продукцию украинского производства, например, водка торговой марки "Хортица" или конфеты Roshen. Владельцы этих компаний на Украине мало того, что платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются вооруженные силы Украины… так эти владельцы, бизнесмены, открыто финансируют другие воинские подразделения", — сказал политик в ходе расширенного заседания нижней палаты парламента.

Депутат также предложил следить за продажей вейпов несовершеннолетним в интернет-магазинах.