Twitter закрыл два из трех офисов в Индии, сообщил Bloomberg
Bloomberg: Twitter закрыл свои офисы в индийских городах Нью-Дели и Мумбаи
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания Twitter закрыла два из трех своих офисов в Индии, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным издания, прекратили работу офисы соцсети в Нью-Дели и Мумбаи, при этом третий офис в Бангалоре продолжает функционировать.
В конце прошлого года компания за одни выходные сократила свыше 90 процентов персонала в Индии.
В 2022 году социальную сеть выкупил бизнесмен Илон Маск, став таким образом новым главой Twitter. Маск заявил о намерении смягчить редакционную политику и цензуру, а также снизить расходы, в том числе за счет сокращения работников.