МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания Twitter закрыла два из трех своих офисов в Индии, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники. Маск найдет нового гендиректора Twitter к концу года

По данным издания, прекратили работу офисы соцсети в Нью-Дели и Мумбаи, при этом третий офис в Бангалоре продолжает функционировать.

В конце прошлого года компания за одни выходные сократила свыше 90 процентов персонала в Индии.

В 2022 году социальную сеть выкупил бизнесмен Илон Маск, став таким образом новым главой Twitter. Маск заявил о намерении смягчить редакционную политику и цензуру, а также снизить расходы, в том числе за счет сокращения работников.